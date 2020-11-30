Азербайджан решил построить дорогу до границы с Арменией Бросивший детей в Шереметьево житель Хабаровского края осужден Рособрнадзор опроверг ограничение по числу сдаваемых на ЕГЭ предметов 30 ноября 2020, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили в пресс-службе ведомства. «В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Напомним, ранее Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса.

