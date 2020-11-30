ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Правоохранительные органы задержали двух членов банды Шамиля Басаева, которые в 1999 году участвовали в нападении на военных в станице Червленной Шелковского района Чечни, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД, при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов – участники боестолкновения в составе бандформирований Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная в 1999 году», – отметили в ФСБ, сообщает ТАСС.

Мужчин доставили к следователям Следственного комитета. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного СК РФ по ст. 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Также в ФСБ подчеркнули, что все еще продолжается розыск участников нападения на военнослужащих, которые избежали уголовной ответственности.

Ранее член банды Шамиля Басаева, в 1999 году участвовавший в нападении на военных в станице Червленной Шелковского района Чечни, был приговорен к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Напомним, 4 октября 1999 года в ходе боя с боевиками у станицы Червленная в Чечне погибли 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения.