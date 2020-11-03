Жителям Небраски советуют не голосовать на выборах президента США

В штате Небраска неизвестные отправляют жителям телефонные сообщения с призывом оставаться дома в день голосования, заявил госсекретарь штата Роберт Ивнен.

«Аппарат госсекретаря штата получил информацию об анонимных телефонных звонках, призывающих избирателей «оставаться дома и быть в безопасности». Все избирательные участки на территории штата открыты. И наши избиратели, и наши участки будут в безопасности», – передает слова Ивнена ТАСС.

Также известно, что аналогичный звонок от скрытого абонента получил корреспондент CNN в штате Джорджия.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Трамп и Байден выступили с первыми заявлениями в день выборов в США.