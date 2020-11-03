Трамп и Байден выступили с первыми заявлениями в день выборов в США

Президент США Дональд Трамп с утра в день выборов заявил, что у него и республиканцев «все очень хорошо везде». По его словам, за прошедшую неделю произошли «невероятные изменения».

«Мы думаем, что мы с большим отрывом побеждаем в Техасе, мы думаем, что очень уверенно берем Флориду, мы думаем, что очень уверенно побеждаем в Аризоне. Я думаю, что у нас все будет очень хорошо в Северной Каролине. Думаю, у нас все будет очень хорошо в Пенсильвании. Мы думаем, что у нас все хорошо везде», – сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, передает РИА «Новости».

Трамп сообщил, что обзванивает «некоторых очень хороших людей», которые были для него очень важны и были верны ему в последние годы. «Может, я поеду в (штат) Виргиния, у нас там есть штаб-квартира, чтобы просто сказать спасибо всем этим людям», – сказал он.

В свою очередь второй кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден с утра перед вылетом в Пенсильванию, где развернулась ожесточенная борьба, почти не общался с прессой, сказав только, что чувствует себя «хорошо».

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.