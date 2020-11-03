В Турции ввели новые ограничения из-за COVID-19

Президент Турции Тайип Эрдоган в связи с распространением коронавируса ограничил время работы ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских до 22.00.

«Мы должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены. Кроме этого, мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, за минувшие сутки в Турции выявлено 2 тыс. 302 случаев коронавируса, число умерших составляет 76 человек.