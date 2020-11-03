Собянин объявил «Развитие здравоохранения» крупнейшей программой в 2021 году

Столичное правительство одобрило и внесло в Мосгородуму проект закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста в 2021 году и последующие годы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Высокая степень диверсификации экономики, накопленные резервы и эффективная система государственных закупок обеспечили устойчивость городского бюджета в 2020 году. Правительство Москвы в полном объеме выполняет социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии.

Снижение доходов бюджета, поступающих от наиболее пострадавших отраслей городской экономики (общественное питание, бытовые услуги, туристическая деятельность), в значительной части было компенсировано ростом поступлений от организаций обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей, развитие которых является приоритетом для правительства Москвы.

Системные меры поддержки экономики позволили минимизировать потери, понесенные субъектами малого и среднего бизнеса. Вклад МСП в формирование бюджета в 2020 году остался на уровне прошлого года – порядка 23% доходов бюджета. Для сравнения – в 2011 году вклад субъектов МСП составлял около 10% доходов бюджета Москвы.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы – рост ВРП в 2021-2023 годах составит 3,3-3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3-3,5% в год. С учетом этого ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом, в 2022-2023 прогнозируемый рост доходов составит порядка 9% в год.

Основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам, напрямую зависящим от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, – налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.

Расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3 152,75 млрд рублей – на уровне, утвержденном законом о бюджете на 2020 год (100,1%). В 2022-2023 планируется рост расходов темпами 2,6-3,3% в год. С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным.

Отмечается, что 93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.

Проект бюджета на 2021-2023 годы обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 года объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены.

Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 год составит порядка 2,1 трлн рублей.

Безусловным приоритетом бюджета на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на +11,8%. Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры (+5,4%), социальной поддержки жителей (+5,0%), спорта (+5,0%) и образования (+2,6%).