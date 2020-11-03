Собянин объявил «Развитие здравоохранения» крупнейшей программой в 2021 году

Взгляд
3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Какими будут последствия при победе Байдена или Трампа

Американские выборы держат в напряжении весь мир David J. Phillip/AP/ТАСС
До дня голосования на выборах президента США осталось менее суток. Вся Америка ждет развязки захватывающего сезона. Кто же победит в этих самых, наверное, грязных выборах за последнее время? Респектабельный маразматик Джозеф Байден или эксцентричный прагматик Дональд Трамп? В чем заключаются реальные ожидания участников этой политической драмы и когда на самом деле наступит ее развязка? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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  • Нет

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    Собянин объявил «Развитие здравоохранения» крупнейшей программой в 2021 году

    3 ноября 2020, 12:49

    Текст: Евгения Шестак

    Столичное правительство одобрило и внесло в Мосгородуму проект закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

    Проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста в 2021 году и последующие годы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    Высокая степень диверсификации экономики, накопленные резервы и эффективная система государственных закупок обеспечили устойчивость городского бюджета в 2020 году. Правительство Москвы в полном объеме выполняет социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии.

    Снижение доходов бюджета, поступающих от наиболее пострадавших отраслей городской экономики (общественное питание, бытовые услуги, туристическая деятельность), в значительной части было компенсировано ростом поступлений от организаций обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей, развитие которых является приоритетом для правительства Москвы.

    Системные меры поддержки экономики позволили минимизировать потери, понесенные субъектами малого и среднего бизнеса. Вклад МСП в формирование бюджета в 2020 году остался на уровне прошлого года – порядка 23% доходов бюджета. Для сравнения – в 2011 году вклад субъектов МСП составлял около 10% доходов бюджета Москвы.

    Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы – рост ВРП в 2021-2023 годах составит 3,3-3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3-3,5% в год. С учетом этого ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с 2020 годом, в 2022-2023 прогнозируемый рост доходов составит порядка 9% в год.

    Основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам, напрямую зависящим от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, – налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.

    Расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме 3 152,75 млрд рублей – на уровне, утвержденном законом о бюджете на 2020 год (100,1%). В 2022-2023 планируется рост расходов темпами 2,6-3,3% в год. С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным.

    Отмечается, что 93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.

    Проект бюджета на 2021-2023 годы обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 года объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены.

    Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 год составит порядка 2,1 трлн рублей.

    Безусловным приоритетом бюджета на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на +11,8%. Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры (+5,4%), социальной поддержки жителей (+5,0%), спорта (+5,0%) и образования (+2,6%).


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