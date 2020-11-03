Синоптики рассказали о предстоящей зиме Синоптики рассказали о погоде в столице 3 ноября 2020, 03:32 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 6 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 7 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

