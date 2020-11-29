Болгарские полицейские провели акцию протеста в Софии

В Софии полицейские вышли в воскресенье на общенациональную акцию протеста. Они потребовали правительство страны повысить правоохранителям зарплату.

Участие в акции приняли только делегаты полицейских подразделений и пожарных частей разных городов Болгарии, передает ТАСС.

Профсоюз сотрудников МВД заявил, что его представители работают непосредственно с заболевшими коронавирусом, в частности обеспечивают перевозку инфицированных в больницы. В этой связи он потребовал увеличить зарплату минимум на 30%. Параллельно прошла ответная акция, участники которой назвали требования полиции недопустимыми и призвали правоохранителей сначала выступить за реформы МВД, а уже потом настаивать на повышении зарплат.

Уточняется, что сейчас полицейские в Болгарии получают около 1 тыс. левов в месяц – это примерно 500 евро. На этой неделе депутаты Народного собрания страны одобрили увеличение зарплат в МВД на 15% с 1 января 2021 года.

Аналогичная акция протеста полицейских прошла в Софии в прошлый вторник. Позже в болгарской столице был организован всенародный митинг-протест под лозунгом «Вместе победим», на котором протестующие требовали отставки правительства страны.