Кудрин призвал нарастить поддержку граждан

Государство должно нарастить поддержку граждан, поскольку основные ожидания россиян связаны именно с руководством страны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Правительству сейчас легче вводить эпидемиологические ограничения, поскольку запрос общества на социальную поддержку и помощь выше, цитирует Кудрина РИА «Новости».

«Сейчас запрос в первую очередь на помощь и поддержку. И в первую очередь ее ждут от государства», – отметил он.

По его словам, в стране снизилась «оценка потребности в дополнительных свободах», что позволяет руководству страны «легче вводить целый ряд ограничений». Граждане активно помогают друг другу, но основные ожидания связаны именно с государством, пояснил глава ведомства.

Весь 2021 год будет довольно сложным, так как ограничения будут сохраняться долго, указал он.

«Значит, нам придется каждый сезон возвращаться к проблеме инфекции. Часть нагрузки будет снимать вакцинация, часть – сохраняющиеся предосторожности», – сказал Кудрин.

Также в субботу Кудрин заявил, что спад в экономике России в этом году может составить до 4,5%, в Европе – 8-9%.