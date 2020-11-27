Санду захотела помощи из Германии для Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду встретилась с послом Германии в Кишиневе Ангелой Ганнигер и сообщила, что рассчитывает на поддержку Берлина в модернизации страны.

«Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван. Посол Ганнингер сообщила о готовности Германии поддержать нас в наших усилиях по реформированию судебной системы», – сказала Санду, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ее партии «Действие и солидарность».

Избранный лидер также поблагодарила посла за поздравление с победой от канцлера Ангелы Меркель. Санду отметила, что приложит все усилия для превращения Молдавии в страну, где «соблюдаются законы, а институты работают на благо граждан».

Ранее Санду заявила о намерении добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает Санду, может привести к обострению конфликта в регионе.

Лидер Молдавии Игорь Додон заявил, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.