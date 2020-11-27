Вандалы снесли памятник Вашингтону в Миннеаполисе

В США в День благодарения неизвестные осквернили памятники бывшим президентам в четырех штатах. Одна из статуй Джорджа Вашингтона в Миннеаполисе была снесена с постамента, сообщили американские СМИ.

Памятник Вашингтону рядом с Институтом искусств Миннеаполиса был опрокинут и разрисован краской, на другой статуе вандалы написали «нет геноциду», «деколонизация» и «верните земли», пишет USA Today.

Аналогичные акции прошли в других городах страны. Так, в Чикаго вандалы попытались сломать статую 25-му президенту Уильяму МакКинли, привязав ее к автомобилю. В Портленде (штат Орегон) протестующие разбили окна и нанесли граффити на нескольких магазинах. Там же был осквернен монумент ветеранам войн на кладбище: его расписали антиколониальными лозунгами, одна из статуй была снесена и залита красной краской. Кроме того, красной краской залили статую 16-го президента США Авраама Линкольна в Спокане (штат Вашингтон).

В октябре протестующие в Портленде снесли статуи президентов Линкольна и Теодора Рузвельта.