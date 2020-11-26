Эксперт: Новому главе избиркома Петербурга нужно усилить работу с жалобами

«Нужно усиливать аппарат горизбиркома, особенно то подразделение, которое работает с обращениями и жалобами», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя избрание Натальи Чечиной на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

По словам эксперта, для начала Чечиной нужно завершить реформу избирательной системы Санкт-Петербурга, поскольку впереди сложный избирательный цикл будущего года.

«У Чечиной должна быть активная публичная позиция, ей необходимо проводить больше открытых мероприятий. Речь не только о заседаниях комиссии, но и об экспертных конференциях, публичных встречах, обсуждении текущих вопросов и тех проблем, которые высвечиваются общественными активистами и партиями. Понятно, что нынешняя коронавирусная ситуация будет накладывать ограничения на такие мероприятия, но ничего, можно проводить их и онлайн. Работа горизбиркома станет более прозрачной, понятной, это будет снижать градус негатива, который сложился у ряда СМИ и оппозиции. Ну и, конечно, строгое следование всем требованиям законодательства о выборах», – сказал Солонников.

В свою очередь ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев считает, что Чечиной необходимо сосредоточиться на открытости в работе комиссии, чтобы повысить доверие.

«Первоочередным шагом для вновь избранного председателя избиркома Санкт-Петербурга должно стать укрепление кадров [Территориальных избирательных комиссий] ТИК и [Участковых избирательных комиссий] УИК. А также нужно сосредоточиться на открытости в работе комиссии, тесной связи с политическими партиями, работе со СМИ, правозащитниками, экспертами, наблюдателями, заняться креативом в работе, оперативной реакцией на возможные нарушения. Все это повысит доверие и к горизбиркому, и к выборам в городе в целом. Кроме того, совместно с законодателями необходимо совершенствовать нормативную базу по выборам в муниципальных образованиях», – добавил Еремеев.

Кандидатуру Чечиной на эту должность ранее предложил ЦИК России. За нее проголосовали 13 членов избиркома из 14 присутствовавших в четверг на заседании комиссии, один – против, передает ТАСС.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко был освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления. В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.