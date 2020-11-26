В Минске заявили о новом импульсе в развитии Союзного государства

Глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что в развитии Союзного государства с Россией наметилась хорошая динамика.

«У нас есть большой перечень вопросов, который необходимо обсудить. Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства», – отметил глава белорусского правительства, слова которого приводит БелТА.

В то же время Головченко отметил, что в 2020 году, скорее всего, из-за эпидемической ситуации не будет проведено заседание совета министров Союзного государства. «Но надо определить, когда будет реально провести очередное заседание. Мы рады, что активно работает группа высокого уровня и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. … Надо также рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году», – сказал премьер.

Ранее Счетная палата и Комитет госконтроля Белоруссии подготовили заключение на отчет совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2019 год.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.