Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы COVID-19 у детей

Наиболее частые симптомы коронавируса у детей – температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у двух процентов заболевших детей. При этом, по его словам, потеря обоняния не столь характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут сами это объяснить, передает РИА «Новости».

Ранее в Минпросвещения сказали, кто больше рискует заразиться COVID в школе.

Напомним, в конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перевода учащихся старших классов школ столицы на удаленную учебу число выявленных случаев коронавируса у детей снизилось вдвое.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.