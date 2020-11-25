В России вспомнили о желтой бабочке Марадоны на ЧМ-2018

Бывший генеральный директор организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин поделился своими воспоминаниями о Диего Марадоне, отметив, что на него произвело впечатление то, как экс-капитан сборной Аргентины был стильно одет во время жеребьевки ЧМ-2018.

«Мне кажется, всем надолго запомнится желтая бабочка Марадоны на жеребьевке финальной части чемпионата мира. Этот человек всегда вносил какую-то живую струю, у него была уникальная манера общаться. Мне очень запомнилось, например, как сквозь рев трибун был слышен именно его голос во время игр сборной Аргентины. Он так неистово болел за своих, что это было слышно всем. Это был человек, живущий футболом и проведший в нем всю жизнь», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также принес соболезнования близким, аргентинской федерации и всему мировому футбольному сообществу. «Это действительно подлинная легенда футбола», – добавил он.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Марадону гениальным игроком. Также в среду трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной аргентинца. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду также выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны. «Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете, бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет за собой безграничное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить», – написал он в своих соцсетях.

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Марадона признан лучшим футболистом XX века. Лучший футболист в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».