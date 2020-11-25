Турция анонсировала испытания российской вакцины от COVID-19

Турция намерена в ближайшее время приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«С [российской] вакциной была такая ситуация, когда требовалось завершение токсикологических исследований. В ближайшее время начнутся соответствующие испытания в лаборатории нашего министерства. Таким образом, [после этого] станет возможным перейти к третьей фазе испытаний», – цитирует ТАСС министра здравоохранения Турции.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса. Он также сообщил, что Турция планирует начать применять импортную вакцину от коронавируса в конце 2020 года.

В ноябре пресс-служба Минздрава России сообщала, что глава минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей.