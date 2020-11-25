В ЦСКА резко ответили на критику Черчесова в адрес Чалова

Московский футбольный клуб ЦСКА прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о попадании нападающего армейцев Федора Чалова в стартовый состав российской национальной команды.

«В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», – говорится в заявлении на сайте ЦСКА.

Также отмечается, что многие считают Черчесова «физруком, а не тренером». «Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», – указано в заявлении.

Во вторник Черчесов в эфире «Матч ТВ», отвечая на вопрос об игре в стартовом составе братьев Миранчуков и Чалова, заявил, что «этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать». Также тренер отметил, что для него лучше «бездарный» Антон Заболотный, который приносит больше пользы команде, чем «талантливый Чалов, который ничего не делает», «у того-то (Заболотного) было пять моментов, а у талантливых, как выговорите, золотых наших ничего не было».

Напомним, национальная футбольная сборная провела контрольный матч против команды второго по силе российского дивизиона (ФНЛ) «Чертаново» (Москва) и победила со счетом 6:0.