Сборная России по футболу победила со счетом 6:0

Национальная футбольная сборная провела контрольный матч против команды второго по силе российского дивизиона (ФНЛ) «Чертаново» (Москва) и победила со счетом 6:0.

Голы забили Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Ризуан Мирзов, передает «Интерфакс».

Это неофициальный матч сборной России. Команда готовится к отборочным матчам к Чемпионату Европы 2020 года: 8 июня в Саранске состоится матч против Сан-Марино, 11 июня в Нижнем Новгороде – против Кипра.

«Чертаново» играет в ФНЛ – втором по силе дивизионе в России, где она заняла пятое место в сезоне 2018-2019 года. Команда составлена из собственных воспитанников.