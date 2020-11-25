Сечин доложил Путину о работе на «Звезде» и проекте «Восток Ойл»

В работе у дальневосточной судоверфи «Звезда» на данный момент находятся уже 53 заказа, сообщил президенту России Владимиру Путину глава Роснефти Игорь Сечин.

«Строительство новых объектов верфи ведется параллельно с производственной деятельностью. В настоящее время на верфи 53 заказа в работе находятся», – передает слова Сечина РИА «Новости». Он отметил, что вокруг самой верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования.

Судостроительное предприятие «Звезда» находится в городе Большой Камень Приморского края. Уникальность «Звезды» в том, что на верфи можно строить и ремонтировать большие суда.

Также глава Роснефти рассказал Путину о реализации проекта «Восток Ойл». «Коротко доложу о текущем статусе проекта «Восток Ойл». Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту. Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта», – сказал Сечин.

«Это позволило создать эффективную экономическую модель. И сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта», – добавил он.

Глава компании отметил, что первая очередь проекта «Восток Ойл» позволит обеспечить транспортировку и перевалку до 50 млн тонн нефти в год, вторая – до 100 млн тонн. Сечин добавил, что сейчас в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по ее развитию.

«Проект [«Восток Ойл»] предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек. Из них порядка 130 тысяч - наши сотрудники и подрядчики и те новые рабочие места, которые будут создаваться вокруг проекта», – уточнил Сечин. Для обеспечения жизнедеятельности вахтовиков будет создано 15 промысловых городков и поселков.

Проект «Восток Ойл» предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, ресурсная база составляет около 6 миллиардов тонн нефти. Путин подчеркивал, что реализация проекта «Восток Ойл» это приведет к росту ВВП и укрепит позиции России в Арктике.