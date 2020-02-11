Путин заявил об укреплении позиций России в Арктике за счет проекта «Восток Ойл»

Президент Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл», подчеркнув, что это приведет к росту ВВП и укрепит позиции России в Арктике.

В ходе встречи с президентом Сечин отметил, что в рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, Роснефти поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. «И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется «Восток Ойл», – рассказал он, передает РИА «Новости».

Как отметил глава Роснефти, общий объем инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей, также это приведет к росту ВВП страны на 2% ежегодно.

Путин подчеркнул, что проект очень большой и перспективный. «Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать», – сказал президент.

Сечин также сообщил, что объем инвестиций Роснефти в 2019 году составил около 1 трлн рублей, также компания за прошлый год обеспечит самый высокий уровень выплат дивидендов – порядка 283 млрд рублей.

«По итогам года мы (по предварительным цифрам) около 3,6 трлн рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны», – сказал Сечин.

Кроме того, добыча углеводородов Роснефти по итогам 2019 года осталась на уровне 2018 года и составила 285,5 млн тонн нефтяного эквивалента. При этом сдерживали рост добычи обязательства компании в рамках сделки ОПЕК+.

В начале февраля стало известно, что власти Индии приняли принципиальное решение об участии в проекте «Восток ойл», скоро будут согласованы параметры вхождения в проект.

Проект «Восток ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит Нефтегазхолдингу) и Западно-Иркинский участок.