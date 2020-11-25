Дипломаты сообщили о 19 заболевших коронавирусом россиянах на Кубе

Под наблюдением медицинских специалистов на кубинском острове Кайо-Коко из-за коронавируса находятся 19 туристов из России, сообщили в генеральном консульстве России в Гаване.

«Сегодня мы запрашивали у (компаний) Anex Tour и Pegas Touristik информацию по тем, у кого были положительные результаты (теста на коронавирус), они сообщили о 12 и семи (инфицированных соответственно). Одного человека из-за наблюдавшихся симптомов перевели из гостиницы в военный госпиталь, остальные – без симптомов», – сообщила ТАСС генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Она отметила, что дипломаты находятся в контакте с (кубинскими) министерством здравоохранения, министерством туризма, министерством иностранных дел, а также с администрациями госпиталя и гостиницы.

Ранее власти Кубы сообщили, что по прибытии на остров путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Человека, у которого он будет обнаружен, госпитализируют для лечения в местных медучреждениях. Для проведения тестирования и других санитарных процедур руководство республики установило сбор в размере 30 долларов на путешественника. Обязательства по оплате сбора возложены на перевозчиков.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.