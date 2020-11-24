Очевидец рассказал о захватившем в заложники детей петербуржце

Мужчина, захвативший шестерых детей в квартире в Санкт-Петербурге, в день инцидента был выпивший, но вел себя тихо и спокойно, рассказал сотрудник службы пожарной безопасности, работавший в квартире злоумышленника.

«Он был не пьяный, но выпивший. При мне не буянил, нормально все было. Я пришел, сделал работу и ушел. Супругу и детишек в квартире не было. Мне он не хамил, вел себя не агрессивно», – сообщил мужчина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Позже стало известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что «дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные».