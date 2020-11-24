Болгары высмеяли планы Украины «захватить» Крым

Воевать с Россией – плохая идея, ведь «русские бьют сильно», считают читатели болгарской газеты «Факты», прокомментировавшие публикацию о шансах Украины «захватить» Крым.

В материале приводится мнение китайских экспертов, которые заявляют, что у Украины нет необходимых сил и достаточной решительности для проведения такой сложной военной операции. При этом западные союзники не поддержат подобный безрассудный шаг Киева. Россия же в свою очередь жестко отреагирует на любого, кто посягнет на ее территории. СМИ также подчеркивает, что жители Крыма идентифицируют себя с Россией, поэтому полуостров рано или поздно отделился бы от Украины, передает РИА «Новости».

Читателей болгарской газеты насмешило предположение о возможности «захвата» Крыма Украиной с помощью молниеносной войны.

«Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются», – пишет az #Победа75.

«Даже в компьютерной игре воевать с Россией – плохая идея. Смотрите «Машу и медведя» и не дергайтесь», – пошутил пользователь Пацо.

«Был уже один такой «блицкриг» против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири», – отметил Бай Шиле.

«Русские бьют сильно, болит потом долго», – заявил пользователь под ником Шмид.

«Пример Крыма хорошо иллюстрирует закон бумеранга: резолюция о праве на самоопределение, которую США убедили принять в ООН в 2007 году, была нацелена на Косово, а в итоге помогла крымской военно-морской базе не стать натовской», – добавил кооментатор Ццц.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.