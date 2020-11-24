В Красном Кресте рассказали о сложностях при поиске тел в Карабахе

Каждая из сторон Нагорно-Карабахского конфликта находит тела на подконтрольной им территории, однако обнаружить трупы на линии соприкосновения, где велись бои и взрывались мины, сложно, рассказал глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

Маурер отметил, что в этой работе есть укоренившиеся практики, позволяющие изъять тело с подобающим достоинством, идентифицировать и передать его родственникам, передает РБК.

Однако если затянуть работы по эксгумации, к зиме тела разложатся, что затруднит их опознание. Кроме того, разложение останков может заразить почву.

На ваш взгляд Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе? Азербайджан Армении

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В МККК готовятся увеличить численность сотрудников в Карабахе в четыре раза: «У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400-500 человек в регион».

Глава комитета добавил, что финансирование также выросло с 11 млн долларов до 49,4 млн долларов.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.

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