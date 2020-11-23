РПЦ призвала разрешить врачам отказываться от проведения абортов

Врачи должны иметь право отказаться от процедуры прерывания беременности, действуя из своих религиозных убеждений, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь ранее неоднократно говорила о том, что врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС», – передает РИА «Новости» его слова.

Отмечается, что так Легойда ответил на заявление главного репродуктолога Минздрава доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН Олега Аполихина, который призвал создать в России спецучреждения для таких процедур – абортарии – и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он отметил, что многие врачи не хотят делать аборты и у них должно быть право выбора и призвал не заставлять врача «участвовать в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве».

Ранее стало известно, что Минздрав не поддерживает предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. С 2012 года в министерстве реализуется комплексная программа профилактики абортов, предусматривающая целую систему профилактических мероприятий. «Женщинам оказывается психологическая помощь (введены ставки психологов в женских консультациях, работают центры медико-социальной поддержки), [идет] развитие при женских консультациях и родильных домах 1,5 тыс. кабинетов и центров медикосоциальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.