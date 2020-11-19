Минздрав не поддержал вывод абортов из системы ОМС

Минздрав не поддерживает предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения, сообщили в пресс-службе министерства.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что с 2012 года в министерстве реализуется комплексная программа профилактики абортов, предусматривающая целую систему профилактических мероприятий. «Женщинам оказывается психологическая помощь (введены ставки психологов в женских консультациях, работают центры медико-социальной поддержки), [идет] развитие при женских консультациях и родильных домах 1,5 тыс. кабинетов и центров медикосоциальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – сказал он.

В пресс-службе отметили, что проводимые Минздравом мероприятия дают ощутимые результаты. Так, только за один 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тыс. случаев, за пять лет – на 41%, то есть более чем на 182,1 тыс. случаев в год», – добавили в ведомстве.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медиков по профилактике абортов и обязал представить отчет об этом до 1 мая будущего года.