Мужчина попытался ограбить микроавтобус с бойцами ОМОНа в Белоруссии

В Бресте задержали мужчину, пытавшегося ограбить припаркованный микроавтобус, в котором сидели сотрудники ОМОНа, сообщило управление внутренних дел Брестской области.

«Брестчанин увидел микроавтобус. Подошел, привычно за ручку. Дверь открылась. Он шагнул в салон и увидел сотрудников ОМОНа. Микроавтобус был служебным автомобилем отряда милиции особого назначения. Мужчина не растерялся и сказал присутствующим, будто он ошибся автомобилем», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы. Прежде чем нарваться на ОМОН, он успел похитить из одного автомобиля очки, FM-модулятор и флеш-карту. Мужчина вызвал подозрение у одного из силовиков, поскольку прогуливался в очках в темное время суток и был очень осторожен. Случайно заглянув в служебную машину, злоумышленник окончательно себя выдал, рассказал один из сотрудников ОМОНа. Грабителя доставили в отдел милиции и изъяли похищенные вещи, которые на следующий день были возвращены владельцу.