Футбольный ЦСКА оштрафовали за нарушение санитарных норм

Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 200 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с «Динамо», сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей», – передает ТАСС слова представителя суда.

По версии Роспотребнадзора, на матче 11-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.