Предсказано редчайшее астрономическое явление

Астрономы из Университета Райса (США) рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, сообщает phys.org.

По словам одного из исследователей, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

«Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе», – передает РИА «Новости» слова исследователя.

Если позволит погода, наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора.

Напомним, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что россияне обращаются к экспертам по космосу со свидетельствами об НЛО и «летающих тарелках» не слишком часто, зачастую эти объекты оказываются атмосферными явлениями.