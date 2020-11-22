Путин назвал авторов текста соглашения по Карабаху

Над текстом соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе работали лидеры всех трех стран, его подписавших – России, Азербайджана и Армении, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер [Армении Никол] Пашинян», – передает слова российского лидера ТАСС. Путин подчеркнул, что «по-другому было невозможно».

Глава государства пояснил, что по сути это были договоренности между двумя сторонами – Азербайджаном и Арменией, а «Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон». «Что мы сейчас и делаем. (…) Поэтому авторами [совместного заявления], безусловно, являются три стороны», – сказал Путин.

Он также прокомментировал свои слова о том, что он «сам писал» документ, о чем говорилось в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент объяснил, что в том эпизоде имелась в виду не трехсторонняя договоренность, а заявление, которое он сделал после подписания.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Сообщалось, что процесс обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе начат при координации российской миротворческой миссии.