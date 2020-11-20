Названы сроки действия иммунитета у переболевших коронавирусом

Переболевшие коронавирусом защищены от повторного заболевания в течение шести месяцев. Такие выводы сделали ученые Оксфордского университета и действующей при нем Оксфордской университетской клиники.

Вирусологи с апреля по ноябрь 2020 года провели анализ на наличие антител у более чем 12 тыс. медработников с выраженными симптомами коронавируса и бессимтомных, передает ТАСС.

Согласно исследованию, только у 89 из 11 тыс., не имевших антител, COVID-19 вновь проявился в выраженной форме. Остальные 1 тыс. 246 сотрудников не имели симптомов. По мнению ученых, это доказывает, что большинство переболевших коронавирусом защищены от повторного инфицирования минимум на полгода.

«Это на самом деле хорошие новости, потому что мы можем быть уверены в том, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, которые перенесли COVID-19, не подхватят его снова. Из предыдущего исследования мы знаем, что уровень антител в организме снижается со временем, но это исследование демонстрирует, что существует определенный иммунитет среди тех, кто был инфицирован», – сказал профессор Наффилдского отдела здоровья населения Оксфордского университета Дэвид Айр.

Ученые из США говорили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших сохраняется минимум восемь месяцев.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что на повторное инфицирование коронавирусом влияет, прежде всего, естественный иммунитет человека.