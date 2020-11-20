В России заявили о неотвратимости наказания еще живых нацистских преступников

«Любое уточнение или дополнение информации о Нюрнбергском процессе показывает, что наказание для еще живых преступников неотвратимо. Особенно это важно сейчас, когда некоторые страны забывают итоги и уроки Нюрнберга», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя рассекречивание Росархивом документов из фонда Нюрнбергского трибунала.

«Рассекречивание документов Нюрнбергского процесса – очень нужный и необходимый шаг, особенно в современное время. Сейчас ряд таких стран, как США, Великобритания, Литва, Украина, забывают дух Нюрнберга, его итоги и уроки», – сказал доктор исторических наук, Научный директор РВИО Михаил Мягков.

Мягков напомнил, что «в период Нюрнбергского процесса в мировую юридическую практику вошли такие понятия, как преступление против человечности, геноцид, развязывание агрессивной войны». «Также было четко определено, кто главная жертва войны – это СССР», – отметил собеседник.

Сегодня же, по мнению эксперта, мы наблюдаем «надругательство над итогами Нюрнбергского процесса». «В конце 2019 года Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой приравнял ответственность Третьего Рейха и СССР за развязывание войны. Что это, как не надругательство над итогами Нюрнберга?», – заявил он.

«Кроме того, любое уточнение или дополнение наших представлений о Нюрнберге показывает, что для еще оставшихся в живых нацистских преступников наказание все равно будет неотвратимым. Даже если этот злодей уже умер в своей теплой постели, его родственники и его государство должны знать, кем он являлся – вот почему так важна любая информация об этом процессе», – заключил Мягков.

Ранее Росархив представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге. Документы размещены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Впервые в сети Интернет доступны для просмотра и изучения более 3,5 тыс. листов документов из фонда Нюрнбергского трибунала, находящегося на хранении в Государственном архиве Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс – самый крупный судебный процесс в истории человечества. В ходе процесса виновными признаны не только отдельные руководители Третьего Рейха, но и дана правовая оценка действиям нацистов по развязыванию агрессивной войны, нарушению международных норм и конвенций о правилах ведения войны, отношения к военнопленным, по экономическому разорению стран Восточной Европы и СССР и преступлениям против человечности.

Решения Нюрнбергского трибунала легли в основу важнейших для мирового сообщества международных документов: Декларация прав человека и гражданина (1948 год), Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 год) и других.

В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», приуроченную в 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Значительная часть принятой резолюции содержит резкую критику политики руководства СССР. Например, в документе утверждается, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова-Риббентропа.

«80 лет назад, 23 августа 1939 года, коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали Договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа, и его секретные протоколы, разделив Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами и сгруппировав их в сферы интересов, что открыло путь к возникновению Второй мировой войны», – говорится в документе.