В Минцифры заявили о «бесшовном» вливании Роспечати и Россвязи

Вливание Роспечати и Россвязи в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, сообщили в пресс-службе министерства.

«Россвязь и Роспечать – подведомственные агентства Минцифры России, совместно с которыми министерство обеспечивает решение таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие. Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В министерстве также добавили, что вливание агентств позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство.

Отмечается также, что сотрудники упраздняемых Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры. «Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел «бесшовно» и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства», – говорится в сообщении Минцифры.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что реорганизация согласуется с административной реформой по централизации управления, объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как в свою очередь заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли. «О том, что это произойдет, стало давно известно. Собственно, я не думаю, что это как-то отразится на медиасфере прям так очень сильно», – прокомментировал Соловьев.

По его словам, важно детально понять, куда будут перераспределены функции агентства и кто будет их исполнять. «Знаю, что в Роспечати очень много опытнейших специалистов работали. И Роспечать каждый год занималась, кроме всего прочего, распределением помощи и субсидий от государства огромному количеству печатных СМИ. Каждый год около полумиллиарда рублей выделялось различным средствам массовой информации печатным. Большое количество из них было СМИ на национальных языках нашей страны. Благодаря этому они могли выживать. Я надеюсь, эта функция уже в другом виде Минцифры сохранится», – добавил Соловьев.

Член комиссии Совфеда по информационной политике Александр Башкин при этом отметил, что упразднение Россвязи и Роспечати повысит эффективность управления в отрасли. «Это решение – один из шагов по совершенствованию системы госуправления, оно повысит эффективность управления в отрасли», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь).