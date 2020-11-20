Рубль снизился к доллару Рубль снизился к доллару 20 ноября 2020, 10:10 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,18%, до 76,185 руб., курс евро – на 0,08%, до 90,4075 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.04 курс доллара находился на уровне 75,8775 руб. (-0,23%), евро снижался до 90,2 руб. (-0,15%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

