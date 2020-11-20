«IT-куб» для школьников и молодежи открыли в Калининграде

Первый центр цифрового образования для школьников и молодежи до 18 лет «IT-куб» открылся на базе Прибалтийского судостроительного техникума в Калининграде по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«IT-куб» – это площадка дополнительного образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от семи до 18 лет <...> Сегодня к занятиям приступили 70 школьников Московского района Калининграда от 12 до 17 лет. Кроме того, в «IT-кубе» могут обучиться в режиме дистанта дети со всей области», – приводит ТАСС сообщении пресс-службы областного правительства.

Площадка развернута на базе Прибалтийского судостроительного техникума. Здесь создано шесть «кубов»: мобильная разработка, программирование на Python, VR/AR-разработка, кибергигиена и большие данные, основы программирования на Java, системное администрирование. Помимо учебных аудиторий, размещены функциональные зоны: лекторий, коворкинг, шахматная гостиная, интерактивная научно-познавательная зона.

«Такое учебное пространство востребовано среди нашей молодежи, а такое направление, как кибергигиена, надо вводить не с пятого класса, а с самой начальной школы. Также с ребятами работают представители центра поддержки предпринимательства, чтобы они могли не только создавать, но и продвигать свои программные разработки», – отметил губернатор области Антон Алиханов, побывавший в центре в день его открытия.

Как уточнили в министерстве образования области, за учебный год на базе центра планируется обучить не менее 500 детей в возрасте от семи до 18 лет. Около 1,6 тыс. детей примут участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах на его базе. К 2023 году откроется еще три таких площадки: в школе № 4 Балтийска, лицее № 10 Советска и лицее № 18 Калининграда.

«Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», – добавили в министерстве.