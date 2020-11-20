В Сеуле объявили о начале третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса началась в столице Южной Кореи – Сеуле, сообщил представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо.

«Мы считаем, что (в районе Сеула) сейчас идет третья волна вирусной инфекции после того, как подобная ситуация наблюдалась в феврале-марте и в августе», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание The Korea Herald.

Чиновник добавил, что органы здравоохранения вскоре распространят среди муниципальных органов власти рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы они могли более эффективно справляться с ситуацией в своих регионах. «Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом», – пояснил он.

Напомним, вторая волна распространения коронавируса в Южной Корее была зафиксирована в июне, о чем сообщил руководитель организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Ген.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса.