ВОЗ предупредила о вступлении мира в опасную фазу пандемии

Мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы организации, ВОЗ накануне получила данные о более 150 тыс. новых случаев заражения. «Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока», – передает его слова ТАСС.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», – подчеркнул Гебрейесус

«Вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики. Однако вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен», – пояснил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал «все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность».

Он рекомендовал соблюдать меры все необходимые меры предосторожности – безопасную социальную дистанцию между людьми, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить защитную маску. Страны глава ВОЗ призвал продолжать работу по выявлению случаев заражения и изолированию и лечению заболевших.

Гебрейесус напомнил, что больше всего от коронавируса страдают уязвимые люди. Он обратил внимание к риску заболевания, которому подвергаются беженцы, поскольку «они часто имеют ограниченный доступ к адекватному жилью, водоснабжению, питанию, санитарии и услугам здравоохранения». «ВОЗ глубоко обеспокоена по поводу весьма реальной угрозы широкомасштабной передачи заболевания COVID-19 в лагерях для беженцев», – подытожил глава орагизации.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил газете ВЗГЛЯД, что пока непонятно, каких масштабов достигнет вторая волна коронавируса, но однозначно с ней уже будет существенно легче справиться, поскольку есть опыт.

За последнюю неделю в мире коронавирусом нового типа были инфицированы около 1 млн человек, это максимальный прирост с начала пандемии.

При этом в России, по словам премьера Михаила Мишустина, темп прироста новых случаев коронавируса замедлился, эта тенденция характерна почти для всех регионов и дает основания для поэтапного выхода из ограничений.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса на территории России в пятницу составил 0,92, практически не изменившись за сутки; в Москве показатель опустился на 0,03 – до 0,77. В столице это минимум за неделю.