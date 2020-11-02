Стало известно о провокации боевиков в Идлибе против ВКС России

Боевики планируют совершить атаку с помощью БПЛА с целью обвинения сирийской армии и Воздушно-космических сил России в нанесении авиаударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.

Как сообщил контр-адмирал, «в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации», передает ТАСС.

«По имеющейся информации, боевики планируют при помощи беспилотного летательного аппарата нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Нахлая. Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России», – сказал Гринкевич.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Вместе с тем, по словам Гринкевича, в Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России), из них в провинции Идлиб – 11 обстрелов, в провинции Алеппо – шесть обстрелов, в провинции Латакия – десять обстрелов, в провинции Хама – четыре обстрела.

Напомним, 11 октября в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в Сирии погибли боевики из числа граждан стран Европы и Северной Африки. Россия неоднократно предупреждала, что боевики планируют инсценировать в Идлибской зоне деэскалации обстрелы мирного населения боеприпасами с отравляющими веществами для провокаций против правительственных войск. В проведении постановочных видеосъемок непосредственное участие принимали активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».