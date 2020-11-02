У премьер-министра Грузии обнаружили коронавирус

Коронавирус выявлен у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, сообщила пресс-служба правительства.

«Тридцать первого октября премьер-министр перешел в режим самоизоляции, так как у него был длительный контакт с сотрудником охраны, у которого был выявлен коронавирус. В результате тестирования у премьера подтвердился коронавирус. Георгий Гахария хорошо себя чувствует и продолжает лечение на дому», – передает заявление пресс-службы ТАСС.

Всего в Грузии выявлено 42 тыс. 579 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне премьер-министра Грузии сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.