Эксперт: Штрафы для зарубежных IT-гигантов надо поднять в сотни раз

Взгляд
2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Почему поляки взбунтовались

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Эксперт: Штрафы для зарубежных IT-гигантов надо поднять в сотни раз

    2 ноября 2020, 21:08

    Текст: Андрей Самохин

    ФАС угрожает оштрафовать Google на сумму до 500 тыс. рублей. Но для более эффективного воздействия на этого IT-гиганта с его многомиллиардными доходами, штрафы должны быть подняты в сотни раз. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя решение ФАС наложить на корпорацию штраф за нарушение закона о рекламе.

    «Корпорация нарушает наш федеральный закон «О рекламе». Чтобы заниматься рекламой, она должна была попросить у трейдинговой компании лицензию на этот вид деятельности. Вместо этого Google в данном случае фактически разместили рекламу мошенников. Вообще эта IT-корпорация не уделяет внимания борьбе ни с интернет-мошенниками, ни с шок-контентом, но зато демонстративно вводит политическую цензуру в отношении рядовых россиян и российских медиа», – считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

    Напомним, в понедельник ФАС России признал компанию Google LLC виновной в нарушении Закона о рекламе. Как сообщается на сайте ведомства, в августе 2020 года на сайте google.com размещалась реклама инвестиционных услуг компании Rypex trading limited. Однако, у организации отсутствует разрешение на осуществление финансовой деятельности.

    «Для того, чтобы на законных основаниях размещать рекламу о финансовой деятельности той или иной организации, у нее должно быть разрешение на ведение такой деятельности, - поясняла начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. - В противном случае такая реклама признается ненадлежащей, и ее распространение необходимо прекратить. Мы уже выдали соответствующее предписание компании Google LLC и возбудили административное дело: организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей».

    «Федеральная антимонопольная служба угрожает штрафами в размере до полумиллиона рублей. Но вспомните про многомиллиардные доходы этого IT-гиганта. Такие штрафы выглядят явно не соответствуют нарушениям. Для более эффективного воздействия на Google штрафы должны быть подняты в сотни раз», – требует депутат.

    «Мы должны применять к Google и другие меры: ограничить доступ к рекламной деятельности, к государственным контрактам. С помощью таких методов в необходимо добиться от компании открытия на нашей территории представительств, которые будут способны оперативно взаимодействовать с российскими властями. Как известно, офис Google в Москве есть, но он очень ограничен в своих полномочиях», – напомнил Горелкин.

    «К сожалению, не только Google, но и другие работающие в России крупные иностранные ИТ-компании, которые занимают монопольное положение на своих рынках, в России филиалов не имеют вообще. На самом деле, не только для нас, но и для них такой подход не несет выгоды в долгосрочной перспективе. Так нельзя будет построить никаких созидательных отношений», – посетовал депутат.

    «Взять, к примеру, Facebook. Российский сегмент данной компании курируется из офиса, расположенного в Варшаве. В результате мы видим предвзятый подход к модерации российского сегмента. Грубо нарушаются права россиян - пользователей данной сети. Офис Facebook должен быть открыт в Москве. В первую очередь, чтобы мы могли эффективнее защищать права российских пользователей, а также отечественных медиа, чьи аккаунты блокируются соцсетью в нарушение наших законов. Мы в этом плане поддерживаем Роскомнадзор и готовим ряд инициатив, чтобы обновить наши законы о работе таких сетей», – предупредил депутат.

    «Наши власти уже не раз заявляли, что Рунет не будет регулироваться так, как это делают в Китае. Мы не копируем китайскую или европейскую систему, мы создаем свою. Мы учитываем особенности нашей страны и опыт взаимодействия игроков Рунета с властями. На мой взгляд, надо действовать через бухгалтерию компаний. Я уже упомянул ограничение их рекламной деятельности в России. Ранее я вводил эту норму в свой законопроект о значимых интернет-ресурсах, и иностранные компании серьезно восприняли такой аргумент», – добавил депутат.

    «Такой нормой мы лишаем иностранные платформы миллиардов рублей прибыли. Это для них намного чувствительнее, чем все наши призывы к соблюдению этических норм и подобные «лирические отступления». Нужны финансовые санкции, и в ближайшие время, я надеюсь, они появятся на законодательном уровне. Финансовый пистолет и доброе слово – гораздо результативнее для диалога с ИТ-гигантами, чем просто доброе слово», – резюмировал Горелкин.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД неоднократно обращалась к теме необходимости создания нового законодательства для установления равной конкурентной среды на российском ИТ-рынке и принуждения западных ИТ-гигантов к соблюдению законодательства РФ.

    Так, председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев рассказал о продуманной экспертным сообществом системе мер, способных заставить западных ИТ-гигантов считаться с российскими законами. Среди них он назвал ограничения для таких ресурсов к рекламным заказам со стороны госорганизаций, замедление интернет-трафика к этим ресурсам и даже арест доходов западных ИТ-компаний, получаемых с коррсчетов российских банков- посредников.

    С ним согласна директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, предложившая принять законы о саморегулировании, самоцензуре социальных сетей, аналогичные тем, которые что действуют в Европе. Также она предлагала воплотить законодательно идею ограничивать на территории России скорость доступа для соцсетей и мессенджеров, которые откажутся регистрироваться в России.

    Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин также заявлял о том, что необходимо ужесточать нормы регулирования деятельности ИТ-компаний.


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