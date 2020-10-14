Эксперт: Россия должна объединиться с ЕС против монополизма международных интернет-гигантов

Противодействие монополизации и колонизации национальных рынков крупными международными IT-компаниями стало общемировым и общеевропейским трендом, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Так он прокомментировал сообщения о том, что ЕС составил список мировых IT-компаний, в отношении которых введут строгое регулирование.

«В том, что касается установления правил для рынка цифровых технологий, у российских и европейских законодателей совпадают точки зрения и цели. Общемировым и общеевропейским трендом стало противодействие монополизации и колонизации национальных рынков крупными международными игроками», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее лондонская Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что уполномоченные органы в руководстве Евросоюза составляют список примерно из 20 крупных мировых IT-компаний, в отношении которых будет действовать новое и гораздо более строгое регулирование. Список будет составлен, в частности, на основе таких критериев, как доля рынка по объему выручки и количество пользователей. FT делает вывод, что в этот перечень могут войти такие гиганты цифрового бизнеса, как Facebook, Apple и Google. «Доминирующее положение этих платформ на рынке не способствует конкуренции», – пояснил источник лондонского издания.

Financial Times отмечает, что Apple, Google и Amazon уже не раз попадали в поле зрения антимонопольных органов Евросоюза. Летом этого года под эгидой Еврокомиссии (ЕК) началось расследование в отношении сервисов Apple – App Store и Apple Pay. За последние два года ЕК штрафовала компанию Google более чем на 8 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Крупнейшему в мире интернет-магазину Amazon предъявлялись претензии в сборе данных от сторонних продавцов и использовании этой информации против них. По мнению экспертов по цифровому рынку, Евросоюз всерьез занялся охраной своих, европейских игроков от давления со стороны транснациональных IT-корпораций. Очередным шагом могут стать упомянутые FT списки фирм, чья деятельность подлежит особо строгому регулированию.

«Что касается регулирования интернет-сферы, законодатели в России и Европе нередко что-то подсматривают друг у друга, – полагает депутат Горелкин. – В частности, разрабатывая инициативу по ужесточению регулирования деятельности цифровых гигантов, ЕС подсмотрел идею в России. Речь о законопроекте о значимых интернет-ресурсах». Напомним, что депутат Горелкин внес в Думу упомянутый законопроект летом прошлого года. В документе предлагается ограничить долю иностранного владения в таких значимых российских компаниях (например, в «Яндексе») до 20%.

«В задачах российских законодателей и наших европейских коллег в части интернет-регулирования есть и различия, – отметил собеседник. – В России лидерами рынка являются национальные компании – и задача законодателя состоит в том, чтобы эти фирмы оставались национальными. В странах ЕС иная ситуация. Там активно действуют американские корпорации, которые жестко монополизируют местные рынки, не давая развиваться своим локальным конкурентам». Неудивительно, что европарламентариев беспокоит такое положение вещей, и поэтому их инициатива по ограничению монополии IT-корпораций закономерна и целесообразна, подчеркнул депутат Госдумы.

По мнению Горелкина, Россия должна объединяться с коллегами из ЕС и общим фронтом требовать от международных интернет-компаний открытия локальных офисов. «Сегодня есть большая проблема – не с кем разговаривать, обсуждать спорные ситуации, – пояснил собеседник. – Нужно обязать те же Google и Faсebook открыть у нас свои представительства, если они хотят работать и зарабатывать в России».

«Второй шаг – увеличение штрафов, налагаемых на IT-корпорации, за нарушения российского законодательства. Требования выплат в десятки тысяч рублей не соответствуют масштабам существующей проблемы», – констатировал Горелкин. По его мнению, также можно вводить ограничения на их рекламную деятельность в случае правового нигилизма в отношении российских законов. «На мой взгляд, финансовые рычаги воздействия – едва ли не самый эффективный способ воздействия на политику интернет-гигантов», – отметил депутат.

Горелкин уверен, что также необходимо потребовать создания понятных, прозрачных условий модерации социальных сетей, локализации и защиты персональных данных. «Все вышеперечисленное интересует как российских законодателей, так и европейских – потому и нужно действовать сообща», – подчеркнул парламентарий.

«Что касается диверсифицированных мер Евросоюза, таких, например, как инициатива обязать Amazon и Apple обмениваться данными о пользователях с конкурентами, не думаю, что для таких шагов пришло время в России, – рассуждает собеседник. – В отличие от ЕС, у нас есть несколько крупных IT-компаний, которые конкурируют между собой, на нескольких сегментах рынка. Стоит ли между ними обмениваться данными? Тут стоит подумать. Все-таки европейское и российское законодательства различаются. Мы изучим опыт европейских коллег – так же, как они изучают наш в этой сфере – и примем решение, какую пользу для российских компаний здесь можно извлечь, как эту инициативу адаптировать к нашим реалиям».

Как накануне сообщила газета ВЗГЛЯД, Конгресс США опубликовал доклад по итогам антимонопольного расследования против компаний Apple, Google, Amazon и Facebook. Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре фирмы злоупотребляют своим положением на рынке. Американские парламентарии указали, что эти структуры необходимо разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству. Гиганты цифрового бизнеса способны скупать целые сегменты рынка, уничтожая свободную конкуренцию, поэтому необходимо защитить российские IT-компании от поглощения глобальными корпорациями, отметил по этому поводу юрист Александр Журавлев.