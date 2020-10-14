Эксперт: Россия должна объединиться с ЕС против монополизма международных интернет-гигантов

Взгляд
14 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...

Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Эксперт: Россия должна объединиться с ЕС против монополизма международных интернет-гигантов

    14 октября 2020, 09:44

    Текст: Олег Исайченко

    Противодействие монополизации и колонизации национальных рынков крупными международными IT-компаниями стало общемировым и общеевропейским трендом, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Так он прокомментировал сообщения о том, что ЕС составил список мировых IT-компаний, в отношении которых введут строгое регулирование.

    «В том, что касается установления правил для рынка цифровых технологий, у российских и европейских законодателей совпадают точки зрения и цели. Общемировым и общеевропейским трендом стало противодействие монополизации и колонизации национальных рынков крупными  международными игроками», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

    Ранее лондонская Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что уполномоченные органы в руководстве Евросоюза составляют список примерно из 20 крупных мировых IT-компаний, в отношении которых будет действовать новое и гораздо более строгое регулирование. Список будет составлен, в частности, на основе таких критериев, как доля рынка по объему выручки и количество пользователей. FT делает вывод, что в этот перечень могут войти такие гиганты цифрового бизнеса, как Facebook, Apple и Google. «Доминирующее положение этих платформ на рынке не способствует конкуренции», – пояснил источник лондонского издания.

    Financial Times отмечает, что Apple, Google и Amazon уже не раз попадали в поле зрения антимонопольных органов Евросоюза. Летом этого года под эгидой Еврокомиссии (ЕК) началось расследование в отношении сервисов Apple – App Store и Apple Pay. За последние два года ЕК штрафовала компанию Google более чем на 8 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Крупнейшему в мире интернет-магазину Amazon предъявлялись претензии в сборе данных от сторонних продавцов и использовании этой информации против них. По мнению экспертов по цифровому рынку, Евросоюз всерьез занялся охраной своих, европейских игроков от давления со стороны транснациональных IT-корпораций. Очередным шагом могут стать упомянутые FT списки фирм, чья деятельность подлежит особо строгому регулированию.

    «Что касается регулирования интернет-сферы, законодатели в России и Европе нередко что-то подсматривают друг у друга, – полагает депутат Горелкин. – В частности, разрабатывая инициативу по ужесточению регулирования деятельности цифровых гигантов, ЕС подсмотрел идею в России. Речь о законопроекте о значимых интернет-ресурсах». Напомним, что депутат Горелкин внес в Думу упомянутый законопроект летом прошлого года. В документе предлагается ограничить долю иностранного владения в таких значимых российских компаниях (например, в «Яндексе») до 20%.

    «В задачах российских законодателей и наших европейских коллег в части интернет-регулирования есть и различия, – отметил собеседник. – В России лидерами рынка являются национальные компании – и задача законодателя состоит в том, чтобы эти фирмы оставались национальными. В странах ЕС иная ситуация. Там активно действуют американские корпорации, которые жестко монополизируют местные рынки, не давая развиваться своим локальным конкурентам». Неудивительно, что европарламентариев беспокоит такое положение вещей, и поэтому их инициатива по ограничению монополии IT-корпораций закономерна и целесообразна, подчеркнул депутат Госдумы.

    По мнению Горелкина, Россия должна объединяться с коллегами из ЕС и общим фронтом требовать от международных интернет-компаний открытия локальных офисов. «Сегодня есть большая проблема – не с кем разговаривать, обсуждать спорные ситуации, – пояснил собеседник. – Нужно обязать те же Google и Faсebook открыть у нас свои представительства, если они хотят работать и зарабатывать в России».

    «Второй шаг – увеличение штрафов, налагаемых на IT-корпорации, за нарушения российского законодательства. Требования выплат в десятки тысяч рублей не соответствуют масштабам существующей проблемы», – констатировал Горелкин. По его мнению, также можно вводить ограничения на их рекламную деятельность в случае правового нигилизма в отношении российских законов. «На мой взгляд, финансовые рычаги воздействия – едва ли не самый эффективный способ воздействия на политику интернет-гигантов», – отметил депутат.

    Горелкин уверен, что также необходимо потребовать создания понятных, прозрачных условий модерации социальных сетей, локализации и защиты персональных данных. «Все вышеперечисленное интересует как российских законодателей, так и европейских – потому и нужно действовать сообща», – подчеркнул парламентарий.

    «Что касается диверсифицированных мер Евросоюза, таких, например, как инициатива обязать Amazon и Apple обмениваться данными о пользователях с конкурентами, не думаю, что для таких шагов пришло время в России, – рассуждает собеседник. – В отличие от ЕС, у нас есть несколько крупных IT-компаний, которые конкурируют между собой, на нескольких сегментах рынка. Стоит ли между ними обмениваться данными? Тут стоит подумать. Все-таки европейское и российское законодательства различаются. Мы изучим опыт европейских коллег – так же, как они изучают наш в этой сфере – и примем решение, какую пользу для российских компаний здесь можно извлечь, как эту инициативу адаптировать к нашим реалиям».

    Как накануне сообщила газета ВЗГЛЯД, Конгресс США опубликовал доклад по итогам антимонопольного расследования против компаний Apple, Google, Amazon и Facebook. Конгрессмены пришли к выводу, что все четыре фирмы злоупотребляют своим положением на рынке. Американские парламентарии указали, что эти структуры  необходимо разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству. Гиганты цифрового бизнеса способны скупать целые сегменты рынка, уничтожая свободную конкуренцию, поэтому необходимо защитить российские IT-компании от поглощения глобальными корпорациями, отметил по этому поводу юрист Александр Журавлев. 


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