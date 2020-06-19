YouTube заблокировал видео об опровержении фейков о поправках к Конституции

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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй Мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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              YouTube заблокировал видео об опровержении фейков о поправках к Конституции

              19 июня 2020, 12:42

              Текст: Мария Бобылева

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              Видеохостинг YouTube заблокировал один из выпусков проекта «Фейкам нет», посвященный опровержению недостоверной информации о распространении коронавируса в России и голосовании по поправкам к Конституции.

              Об этом сообщил автор проекта, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

              «В начале мая стартовал мой авторский проект «Фейкам нет», в котором я рассказываю и показываю практически во всех социальных сетях все те фейки, которые наводнили нашу страну в период пандемии. Казалось бы, ну какая тут политика и пропаганда? Однако сегодня «без объявления войны» YouTube заблокировал 28-й выпуск программы. Удалили за «недопустимый контент». Что же там было «не то»? … Все очевидно: YouTube начал удалять видео с разоблачением фейков о России. Жду, когда мои антифейковые расследования будут блокировать на платформе Twitter», – написал Малькевич в Telegram.

              Ранее эксперты уже обсуждали, как следует реагировать на цензуру YouTube и других западных ресурсов в отношении российского контента.

              Так, генеральный директор телерадиокомпании «Крым-24» Вадим Первых высказался за введение жестких мер в отношении западных порталов. «Остановить блокировку наших ресурсов, в том числе за рубежом, можно только начав блокировать их ресурсы у нас. Нужно говорить с ними на языке силы. Но пока что это игра в одни ворота», – отметил он.

              «Что касается альтернативных площадок, то этот вопрос обсуждается не первый год. На мой взгляд, любую альтернативу в нашей стране можно продвинуть только с использованием запретительных мер. И пока в Сети будет существовать иностранное лобби, России будет сложно продвинуть свой продукт», – сказал Первых.

              С тем, что с мировыми IT-корпорациями нужно вести себя с позиции силы, согласен и политический обозреватель информационного агентства News Front Сергей Веселовский. Он уверен, что на YouTube можно воздействовать законом, и предлагает бить по самому больному месту, то есть воздействовать на них штрафами: «Мы уже готовим исковое обращение в суд, в том числе и на возмещение материального ущерба».

              «Есть конкретные структуры, есть агенты влияния, которые работают на эти западные корпорации. И у этих структур и людей есть свои бизнес-интересы. Они получают огромные деньги в России. Мы можем лишить их этого «сладкого» – на законном основании, силами Следственного комитета, Прокуратуры РФ и других российских структур. Дороже денег для них ничего нет, и, когда они начнут терять их, они начнут торговаться с нами и делать что-то в ответ на наши запросы», – уверен он.

              С силовыми методами воздействия согласен и генеральный директор Федерального агентства новостей (аккаунты которого также были заблокированы на YouTube и в Facebook) Евгений Зубарев. Он отметил, что российские СМИ и Рунет в целом находятся в чрезвычайно проблемной ситуации: «Нам пора бы уже хотя бы сейчас обратить на это внимание государства и решить вопрос с функционированием западных площадок на условиях российских законов. Нужно поставить их перед выбором: либо они работают по нашим законам, либо вообще не работают на нашей территории».

              Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила о том, что западные площадки активно удаляют посты с пророссийской позицией, но при этом почти не обращают внимания на распространение деструктивного и опасного контента.

              Она предложила вводить в России экономическую модель саморегулировании соцсетей, которая введена уже в США и в ряде стран Евросоюза: «Это достаточно жесткая история, когда на соцсети возлагают самостоятельно модерировать свой контент. В итоге они регулируют себя сами, реагируют на жалобы пользователей. Если же они не делают этого в течение определенного времени, то получают колоссальные штрафы».

              «Еще один вариант – заставить эти компании прописаться в РФ. Ведь что происходит? Эти люди, не имея юридических лиц на территории России, занимаются здесь бизнесом, получают баснословные прибыли от рекламы и от иных услуг для пользователей. При этом они не являются налоговыми резидентами нашей стране, то есть не платят налоги и не несут никакой ответственности со стороны российского законодательства», – подчеркнула Мизулина.

              Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, разобрал эти предложения с юридической точки зрения.

              «Мы знаем из практики, что самое жесткое регулирование – это лицензия. А самый мягкий вариант – это саморегулирование. В странах ЕС этот механизм работает не за счет саморегуляции, а за счет европейской бюрократии, которую поставили на такую форму работы много лет назад. Для России такой путь неоптимален, это не то, что нам надо, не то, что мы хотим по степени жесткости», – пояснил он.

              По его словам, эффекта можно достичь через укрепление юридической позиции Российской Федерации на международном уровне: «Нужно работать в зарубежных юрисдикциях и блокировать в том числе зарубежные счета тех или иных коммерческих структур, которые важны для мировых IT-игроков. Я думаю, с этой повесткой нам нужно разговаривать уже с Министерством юстиции РФ, как с официальным представителем юридической позиции страны. Все это возможно, нужно просто этим заниматься».

              Кирьянов предложил еще один механизм отстаивания интересов на западных площадках: «Нам (россиянам, общественникам, юристам, русскоязычным людям по всему миру) надо заниматься «здоровым троллингом», то есть в ответ на ложные обвинения в давлении на западную политику надо механизмами законного общественного давления пытаться закрывать аккаунты политиков и организаций США, Европы и далее везде. При этом основания, юридически корректные, всегда есть».

              «Что нам мешает собрать несколько миллионов подписей за закрытие аккаунта того или иного политического лидера в Европе? По крайней мере, это будет понятным публичным ответом на те действия, которые предпринимаются отдельными соцсетями», – сказал он.


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