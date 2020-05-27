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Россия 24 июня отпразднует две Победы

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Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, не только станет символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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              В ОП заявили об объявленной России западными соцсетями информационной войне

              27 мая 2020, 17:56

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              Американский видеохостинг YouTube объявил информационную войну ресурсам, защищающим позиции России в мире, заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич.

              Так он на конференции в формате вебинара прокомментировал блокировку аккаунтов информационных агентств News Front, Anna News и ТРК «Крым-24» на YouTube.

              Напомним, они были удалены 20 мая без объяснения причин и предварительных уведомлений. На каналы российских СМИ были подписаны сотни тысяч человек, а совокупный просмотр их роликов насчитывал миллионы зрителей.

              Слова Малькевича приводятся в сообщении на сайте ОП.

              В свою очередь генеральный директор телерадиокомпании «Крым-24» Вадим Первых высказался за введение жестких мер. «Остановить блокировку наших ресурсов, в том числе за рубежом, можно только начав блокировать их ресурсы у нас. Нужно говорить с ними на языке силы. Но пока что это игра в одни ворота», – отметил он.

              «Что касается альтернативных площадок, то этот вопрос обсуждается не первый год. На мой взгляд, любую альтернативу в нашей стране можно продвинуть только с использованием запретительных мер. И пока в Сети будет существовать иностранное лобби, России будет сложно продвинуть свой продукт», – сказал Первых.

              С тем, что с мировыми IT-корпорациями нужно вести себя с позиции силы, согласен политический обозреватель информационного агентства News Front Сергей Веселовский. Он уверен, что на YouTube можно воздействовать законом, и предлагает бить по самому больному месту, то есть воздействовать на них штрафами: «Мы уже готовим исковое обращение в суд, в том числе и на возмещение материального ущерба».

              «Есть конкретные структуры, есть агенты влияния, которые работают на эти западные корпорации. И у этих структур и людей есть свои бизнес-интересы. Они получают огромные деньги в России. Мы можем лишить их этого «сладкого» – на законном основании, силами Следственного комитета, Прокуратуры РФ и других российских структур. Дороже денег для них ничего нет, и, когда они начнут терять их, они начнут торговаться с нами и делать что-то в ответ на наши запросы», – уверен он.

              С силовыми методами воздействия согласен и генеральный директор Федерального агентства новостей (аккаунты которого также были заблокированы на YouTube и в Facebook) Евгений Зубарев. Он отметил, что российские СМИ и Рунет в целом находятся в чрезвычайно проблемной ситуации: «Нам пора бы уже хотя бы сейчас обратить на это внимание государства и решить вопрос с функционированием западных площадок на условиях российских законов. Нужно поставить их перед выбором: либо они работают по нашим законам, либо вообще не работают на нашей территории».

              Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина говорила о том, что западные площадки активно удаляют посты с пророссийской позицией, но при этом почти не обращают внимания на распространение деструктивного и опасного контента.

              Она предложила вводить в России экономическую модель саморегулировании соцсетей, которая введена уже в США и в ряде стран Евросоюза: «Это достаточно жесткая история, когда на соцсети возлагают самостоятельно модерировать свой контент. В итоге они регулируют себя сами, реагируют на жалобы пользователей. Если же они не делают этого в течение определенного времени, то получают колоссальные штрафы».

              «Еще один вариант – заставить эти компании прописаться в РФ. Ведь что происходит? Эти люди, не имея юридических лиц на территории России, занимаются здесь бизнесом, получают баснословные прибыли от рекламы и от иных услуг для пользователей. При этом они не являются налоговыми резидентами нашей стране, то есть не платят налоги и не несут никакой ответственности со стороны российского законодательства», – подчеркнула Мизулина.

              Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, разобрал эти предложения с юридической точки зрения.

              «Мы знаем из практики, что самое жесткое регулирование – это лицензия. А самый мягкий вариант – это саморегулирование. В странах ЕС этот механизм работает не за счет саморегуляции, а за счет европейской бюрократии, которую поставили на такую форму работы много лет назад. Для России такой путь неоптимален, это не то, что нам надо, не то, что мы хотим по степени жесткости», – пояснил он.

              По его словам, эффекта можно достичь через укрепление юридической позиции Российской Федерации на международном уровне: «Нужно работать в зарубежных юрисдикциях и блокировать в том числе зарубежные счета тех или иных коммерческих структур, которые важны для мировых IT-игроков. Я думаю, с этой повесткой нам нужно разговаривать уже с Министерством юстиции РФ, как с официальным представителем юридической позиции страны. Все это возможно, нужно просто этим заниматься».

              Кирьянов предложил еще один механизм отстаивания интересов на западных площадках: «Нам (россиянам, общественникам, юристам, русскоязычным людям по всему миру) надо заниматься «здоровым троллингом», то есть в ответ на ложные обвинения в давлении на западную политику надо механизмами законного общественного давления пытаться закрывать аккаунты политиков и организаций США, Европы и далее везде. При этом основания, юридически корректные, всегда есть».

              «Что нам мешает собрать несколько миллионов подписей за закрытие аккаунта того или иного политического лидера в Европе? По крайней мере, это будет понятным публичным ответом на те действия, которые предпринимаются отдельными соцсетями», – сказал он.

              Возвращаясь к вопросу о том, может ли Россия предложить альтернативу YouTube и другим западным площадкам, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко отметил: «По опыту работы с нашей молодежью, нашими студентами могу сказать, что 95% стартапов, которые так или иначе посвящены онлайн-стримам, покупается западными коллегами еще на стадии зарождения. Я слышал это от наших студентов, которые разрабатывали различные альтернативы. Это были площадки, во многом интереснее, чем YouTube, там были какие-то новые алгоритмы. Эти разработки покупались иностранными компаниями буквально за месяц-два».

              «Все проекты у нас уезжают за рубеж, в России они не остаются. Дело в том, что западные хедхантеры начинают крутиться у наших университетов раньше наших компаний, которые рассматривают специалистов начиная с третьего-четвертого курсов. Западники покупают их уже на первом курсе. Это различные стажировки, это помощь выехать за рубеж, это многие другие плюшки и бонусы», – рассказал он.

              В ответ на это Малькевич заверил, что Комиссия ОП РФ проведет мероприятие по вопросам максимальной поддержки российских разработок в этой сфере: «Мы будем постоянно продвигать российские стартапы, оказывать им всевозможную поддержку, будем делать все, что от нас зависит».

              Подводя итоги заседания, он подчеркнул, что рабочая группа будет добиваться того, чтобы юридические лица всех западных сетей, работающих в России, присутствовали в стране и действовали в российском правовом поле.

              «Мы должны заставить Twitter и Facebook заплатить те штрафы, которые на них уже наложены российским законодательством. Twitter уже максимально проштрафился по всем направлениям», – добавил он.

              Рабочая группа также будет добиваться правовых изменений, отмечает Малькевич: «Нужно вводить поправки в законодательство, чтобы западные соцсети не имели право просто так сносить аккаунты официально зарегистрированных российских СМИ, тем более государственных».

              «Мы продолжим эту борьбу, и мы обязательно победим. Потому что других альтернатив у нас нет», – заключил он.


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