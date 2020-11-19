Губерниев заявил о деградации российского футбола

Российский футбол находится в глубочайшем кризисе, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после поражения сборной России в матче с Сербией.

По его словам, «это касается не только сборной, ее игроков или тренера», а «всех сфер нашего футбола». Губерниев заявил в Telegram: «Мы деградировали во всем». Он считает, что «сейчас самое время посмотреть на себя со стороны и что-то понять». «Я кончил!» – добавил Губерниев.

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками «за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле». Он подчеркнул, что «ответственность полностью лежит на футболистах». Джикия заявил: «Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – передает ТАСС.

Напомним, матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России завершился поражением российских футболистов со счетом 0:5.