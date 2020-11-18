Алиев заявил об участии России и Турции в «операциях по безопасности» в Карабахе

Россия и Турция будут участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» армянского и азербайджанского народов в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Азертадж».

«Наверняка вы знаете, что региональные страны поддержали данное заявление (по Карабаху). Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей – Россия и Турция – будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне», – сказал он.

Ранее посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян сообщил, что парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.