Рубль снизился к доллару

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Турецкие роботы натравливают армян на русских

Целью «фейковых армян» было представить Россию «в виде некоего тирана» REUTERS/Dado Ruvic
В социальных сетях выявлены тысячи поддельных аккаунтов, созданных для участия в информационной войне. Основной целью ботов была дискредитация России в Армении и армян в России, а «нити» от них ведут в Азербайджан, Турцию и Британию. Это первая примета новой политической реальности, в рамках которой военно-политический союз Москвы и Еревана будут проверять на прочность. Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

Лукашенко готов раздать то ли 57, то ли 70 полномочий Виктор Толочко/РИА Новости
Белорусский президент сделал красивый жест – решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...

Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во второй карабахской войне. А виновато оно само, это армянское общество совершило ошибку 2,5 года назад. И имя этой ошибки – Никол Пашинян. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
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    Почему российские яблоки не победили импортные

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    Рубль снизился к доллару

    18 ноября 2020, 10:10

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,13%, до 76,32 руб., курс евро – на 0,25%, до 90,6775 рубля.

    Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

    К 10.06 курс доллара находился на уровне 76,26 руб. (+0,05%), евро рос до 90,58 руб. (+0,14%).

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