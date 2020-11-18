Впервые с 2017 года биткоин стал дороже 18 тыс. долларов Рубль снизился к доллару 18 ноября 2020, 10:10 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,13%, до 76,32 руб., курс евро – на 0,25%, до 90,6775 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.06 курс доллара находился на уровне 76,26 руб. (+0,05%), евро рос до 90,58 руб. (+0,14%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

