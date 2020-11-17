Израиль заявил об обезвреживании взрывных устройств на Голанах

Израильские военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа» на Голанских высотах, сообщила Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад солдаты Армии обороны Израиля обнаружили ряд самодельных взрывных устройств (СВУ), установленных близ израильской стороны линии «Альфа» (отделяет оккупированные Израилем Голаны от демилитаризованной зоны) на юге Голанских высот. Инженерные подразделения обезвредили СВУ», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля Роман Гофман заявил, что израильские военные за последние недели провели несколько рейдов против сирийских укреплений на границе, которые находились вне установленной зоны.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что наступательные возможности Армии обороны Израиля значительно возросли, и любой, кто атакует еврейское государство.