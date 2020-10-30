Израильские военные провели рейды против сирийских укреплений

Израильские военные за последние недели провели несколько рейдов против сирийских укреплений на границе, которые находились вне установленной зоны, заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, бригадный генерал Роман Гофман.

«За последние недели мы провели несколько операций против сирийских укреплений, которые были построены прямо на линии границы и частично на нашей территории», – цитирует ТАСС Гофмана.

«Поэтому мы атаковали их, провели операцию, солдаты, которые атаковали эти точки, взорвали их и сразу вернулись назад, не остались там после рейдов. Операция состояла из двух этапов: уничтожение одной точки при первом этапе и еще двух на втором этапе. Операция прошла без прямых боестолкновений», – сказал генерал.

Он также сообщил, что Армия обороны Израиля не видит угрозы со стороны Сирии как государства, но опасается закрепления бойцов ливанского шиитского движения «Хезболла» в северной части Голанских высот.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что наступательные возможности Армии обороны Израиля значительно возросли, и любой, кто атакует еврейское государство, посоветовав Ливану и движению «Хезболла» «принять это во внимание».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Ливане параллельно с органами государственной власти огромную политическую роль играют независимые этноконфессиональные милиции – прежде всего, шиитская «Хезболла». Отметив, что ее подразделения контролируют целые регионы, включая юг страны и долину Бекаа. А активное участие в отражении израильской атаки 2006 года повысило авторитет этой исламистской партии, которая сумела договориться с основными политическими игроками в лице суннитских и маронистских организаций.