В Киеве начался митинг против введения кассовых аппаратов для предпринимателей

У здания Верховной рады в Киеве проходит митинг предпринимателей против введения кассовых аппаратов на Украине, а также с требованием отменить «карантин выходного дня».

Участники акции перекрыли улицу Грушевского, на которой находится здание парламента. Охрана парламента усилена полицией и национальной гвардией, дежурят медики и пожарные, передает РИА «Новости».

Организаторы митинга призывают участников протеста «встречать и активно требовать обещание» поддержать отсрочку введения кассовых аппаратов на один год.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что предприниматели также требуют отменить «карантин выходного дня». Участники протеста держат флаги с надписями SaveФОП («Спасите физических лиц-предпринимателей») и плакаты с призывом к властям «Не убивать малый бизнес». По мнению предпринимателей, власти ставят представителей малого и микробизнеса на грань выживания, передает ТАСС.

Митинг предпринимателей продолжается второй день. В понедельник они заявляли, что будут протестовать, пока их требования не удовлетворят.

Ранее правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.