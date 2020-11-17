Россвязь и Роспечать могут ликвидировать

В правительстве обсуждается вариант ликвидации Роспечати и Россвязи, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Хинштейн пояснил, что возможность сокращения федеральных агентств рассматривается в рамках оптимизации структуры Минцифры, пишут «Известия».

«К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи – их будущее в правительстве обсуждается», – добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о предстоящей реформе системы госуправления. До этого он распределил обязанности вице-премьеров российского правительства, решение было принято для оптимизации работы кабинета министров.